Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили сделку ОПЕК+

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман обсудили сделку ОПЕК+.

Об этом Новак сообщил в журналистам в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Эр-Рияд.

Он отметил, что стороны в ходе обсуждения подтвердили свою приверженность существующим договоренностям.