Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили сделку ОПЕК+

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман обсудили сделку ОПЕК+.
Об этом Новак сообщил в журналистам в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Эр-Рияд.
Он отметил, что стороны в ходе обсуждения подтвердили свою приверженность существующим договоренностям.
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