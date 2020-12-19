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ТЭК 19.12.2020 21:45

Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили сделку ОПЕК+

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман обсудили сделку ОПЕК+.

Об этом Новак сообщил в журналистам в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Эр-Рияд.

Он отметил, что стороны в ходе обсуждения подтвердили свою приверженность существующим договоренностям.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, БУДУЩЕЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]