Трамп не считает недавнюю кибератаку на федеральные ведомства особенно опасной

Недавняя кибератака на американские федеральные ведомства - не такая страшная, как о ней сообщали СМИ, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
"Кибератака выглядит масштабнее в изложении фейковых СМИ, нежели в реальности. Я был подробно проинформирован о случившемся. Всё под контролем", - написал он в своем твиттере.
Кроме того, Трамп не исключил, что атаку могла провести совсем не Россия. "Когда что-то происходит, СМИ хором начинают говорить о российском следе. Это их приоритет, так как, прежде всего, по финансовым причинам, они до смерти боятся обсуждать вариант, согласно которому за всем этим стоит Китай. А ведь такое возможно", - добавил президент.
Кроме того, он предположил, что ранее хакерской атаке могли подвергнуться и аппараты по подсчету голосов на президентских выборах. У Трампа и его адвокатов ранее уже возникали вопросы по поводу этих устройств.
Ранее в субботу глава госдепа Майк Помпео заявил, что за атакой, вероятнее всего, стоит именно Россия.
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