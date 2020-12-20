Саудовская Аравия считает, что соглашение ОПЕК+ может быть продлено и после 2022г

Глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман считает, что соглашение ОПЕК+ может быть продлена и после 2022 года.
Такое мнение он высказал журналистам в ходе пресс-конференции по итогам встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком в Эр-Рияд.
"Соглашение, которое мы называем Декларация о кооперации, действует почти девять месяцев. Действие этого соглашения продлится до апреля 2022 года. В нем также есть пункт, что оно может быть продлено до конца 2022 года", - сказал саудовский министр.
Страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения на четверть спроса на нефть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составить 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.
На прошедшей министерской встрече всех стран ОПЕК+ 3 декабря было принято решение о повышении нефтедобычи на 0,5 млн б/с вместо планировавшихся 2 млн б/с. Министры решили собираться всем составом каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, при этом ежемесячные изменения не должны превышать 0,5 млн б/с.
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