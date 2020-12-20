Число инфицированных COVID-19 в США за субботу превысило 400 тыс.

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за последние сутки число инфицированных коронавирусом в Соединенных Штатах увеличилось на 403 тыс. 359 человек, достигнув наивысшего показателя суточного прироста заболевших с начала пандемии.
За субботу в стране от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 2 тыс. 756 человек, информирует CDC.
Всего в США, по информации Центра, с начала пандемии коронавирусом заразились 17 млн 391 тыс. 270 человек, летальные исходы зафиксированы в 312 тыс. 636 случаях.
В субботу CDC проголосовал за использование в США вакцины от коронавируса Moderna, которую накануне одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)
Эта вакцина стала второй, получившей разрешение на чрезвычайное использование. Ранее регулятор разрешил применять вакцину от Pfizer Inc и немецкого партнера BioNTech.
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