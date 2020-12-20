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Дальнее зарубежье 20.12.2020 10:59

Трамп не одобряет идею новых "локдаунов" для борьбы с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет модную в ряде стран идею введения новых "локдаунов" для борьбы против коронавируса COVID-19.

"Нам не нужны "локдауны": метод решения проблемы не должен быть хуже, чем сама проблема", - написал он в своём твиттере. Так Трамп прокомментировал выступление премьера Великобритании Бориса Джонсона, объявившего в субботу о жёстком режиме самоизоляции для жителей Лондона и юго-востока Англии.

Похожие меры в преддверии рождественских праздников принимают и другие страны Европы, например, Германия, Австрия, Италия.

Президент США также напомнил, что именно его страна добилась впечатляющих успехов в разработке вакцин от COVID-19. В настоящее время в США уже проводится масштабная операция по вакцинации населения.

Трамп в последние месяцы неоднократно пояснял, что считает "локдауны" опасным методом борьбы против коронавируса. По его словам, длительное пребывание в четырёх стенах провоцирует иные заболевания, проблемы с психикой, домашнее насилие и другие проблемы.

Трамп с начала пандемии коронавируса выступал против жёстких "локдаунов", отмечая, что они, в частности, больно бьют по экономике. Он сделал ставку на быструю разработку вакцины, оказывал поддержку ее разработчикам, в том числе - финансовую. В настоящее время в США одобрены к применению две вакцины: одна разработана американской Pfizer и германской BioNTech, а вторая - американской Moderna.

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Тэги: США, ТРАМП, ВИРУС, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]