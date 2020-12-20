В Грузии суточный прирост заражений COVID-19 снизился, за сутки выявлен 1731 новый случай

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 731 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 208 тыс. 638, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 904 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 94 человек, за минувшие сутки скончались еще 39 человек.

Число выздоровевших составляет 180 тыс. 441 человек.