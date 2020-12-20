Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0812 RUR   0.0232 GBR   2.2987 TRY   0.2205

Цена на нефть

17.12 $/bbl   WTI 48.36 0.54 Brent 51.50 0.42

Погода в Баку

  ночь день

Регион 20.12.2020 13:34

Совет Евросоюза продлил мандат миссии наблюдателей ЕС в Грузии до 2022 года

Совет Европейского союза продлил мандат действующей в Грузии миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) до 14 декабря 2022 года, сообщает в воскресенье МНЕС.

В сообщении также говорится, что на функционирование миссии в ближайшие два года выделен бюджет в размере 44,8 миллиона евро.

МНЕС - это невооруженная гражданская миссия Евросоюза, которая была развернута в Грузии 1 октября 2008 года для наблюдения за соблюдением подписанного 12 августа 2008 года шестипунктного соглашения о прекращении огня. Сотрудники МНЕС наблюдают за ситуацией в районах, граничащих с Абхазией и Южной Осетией, и регулярно сообщают о своих наблюдениях государствам-членам ЕС и институтам ЕС. При посредничестве МНЕС действует "горячая линия" и проводятся встречи представителей сторон в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).

В настоящее время количество сотрудников миссии составляет около 200 человек. В МНЕС работают представители всех государств-членов ЕС. С февраля текущего года миссию возглавляет польский дипломат Марек Щигел.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, МИССИЯ, МАНДАТ


Похожие новости


Грузия готова в 2024 году подать заявку на членство в ЕС - глава МИД ЕC выделит Грузии 250 млн евро на борьбу с коронавирусом Covid-19 и его последствиями Евросоюз выделил Грузии 46 млн евро на реформы Президент Грузии призывает ЕС к более активному участию в женевском процессе по Южному Кавказу Зурабишвили: выбор союзников и партнеров - суверенное право Грузии Премьер Грузии заявил, что страну ждет еще много реформ на пути евроинтеграции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]