Совет Евросоюза продлил мандат миссии наблюдателей ЕС в Грузии до 2022 года

Совет Европейского союза продлил мандат действующей в Грузии миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) до 14 декабря 2022 года, сообщает в воскресенье МНЕС.
В сообщении также говорится, что на функционирование миссии в ближайшие два года выделен бюджет в размере 44,8 миллиона евро.
МНЕС - это невооруженная гражданская миссия Евросоюза, которая была развернута в Грузии 1 октября 2008 года для наблюдения за соблюдением подписанного 12 августа 2008 года шестипунктного соглашения о прекращении огня. Сотрудники МНЕС наблюдают за ситуацией в районах, граничащих с Абхазией и Южной Осетией, и регулярно сообщают о своих наблюдениях государствам-членам ЕС и институтам ЕС. При посредничестве МНЕС действует "горячая линия" и проводятся встречи представителей сторон в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).
В настоящее время количество сотрудников миссии составляет около 200 человек. В МНЕС работают представители всех государств-членов ЕС. С февраля текущего года миссию возглавляет польский дипломат Марек Щигел.
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