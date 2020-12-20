В Белоруссии за сутки выявлено 1944 новых случая заражения коронавирусом, 8 пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 20 декабря зарегистрированы 173 тыс. 523 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 1944 случая против 1931 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 324 пациента (на 19 декабря - 1316) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что с начала эпидемии в республике выздоровели 151 тыс. 635 пациентов (на 19 декабря - 149 тыс. 353), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 2 тыс. 282 человека.

За минувшие сутки выполнено 30 тыс. 079 тестов (на 19 декабря - 29 тыс. 835), с начала эпидемии - 3 млн. 778 тыс. 152 теста.