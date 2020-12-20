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Здравоохранение 20.12.2020 14:44

В Белоруссии за сутки выявлено 1944 новых случая заражения коронавирусом, 8 пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 20 декабря зарегистрированы 173 тыс. 523 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 1944 случая против 1931 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 324 пациента (на 19 декабря - 1316) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что с начала эпидемии в республике выздоровели 151 тыс. 635 пациентов (на 19 декабря - 149 тыс. 353), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 2 тыс. 282 человека.

За минувшие сутки выполнено 30 тыс. 079 тестов (на 19 декабря - 29 тыс. 835), с начала эпидемии - 3 млн. 778 тыс. 152 теста.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА, МИНЗДРАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]