Механизм поддержки торговых обменов в обход санкций Вашингтона в отношении Тегерана оказался неэффективен - постпред Ирана при ООН

Механизм INSTEX, созданный для торговли с Тегераном в обход антииранских санкций США, за два года работы продемонстрировал безрезультатность, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи.

"Система за два года доказала свою неэффективность", - приводит его слова агентство "Тасним".

Он также напомнил, что Иран ранее начала сокращать объем выполняемых им обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в ответ на нарушения этого договора со стороны других его участников. При этом сокращение обязательств со стороны Тегерана является правомочным по условиям СВПД, подчеркнул Раванчи.

"Тасним" отмечает, что заявления Раванчи прозвучали в связи с очередным докладом генсека ООН Антониу Гутерриша о выполнении резолюции СБ ООН 2231, одобрившей СВПД. Гутерриш отмечал необходимость сохранения СВПД и развития торговых связей с Ираном на основе резолюции 2231.

Instrument for Supporting Trade Exchanges (INSTEX) - механизм поддержки торговых обменов. Он был создан, чтобы Франция, Германия и Великобритания могли проводить торговлю с Ираном в обход экстерриториальных санкций США: в 2018 году Вашингтон вышел из СВПД и возобновил односторонние санкции в отношении Ирана.

Лондон, Париж и Берлин считают, что американские санкции вредят СВПД, и при помощи INSTEX хотят удержать Иран в рамках СВПД. INSTEX не использует в транзакциях доллары США и межбанковскую систему SWIFT, которая с 2018 года ограничила доступ иранским банкам, соблюдая американские санкции.