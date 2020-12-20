Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0812 RUR   0.0232 GBR   2.2987 TRY   0.2205

Цена на нефть

17.12 $/bbl   WTI 48.36 0.54 Brent 51.50 0.42

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.12.2020 17:11

Глава Минздрава посоветовал британцам вести себя так, как будто они уже заражены Covid

Населению Великобритании на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 следует действовать, как если бы каждый был заражен коронавирусом, заявил в воскресенье телеканалу Sky news глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.

"Всем, особенно людям в районах 4-го уровня (введенных ограничений - ИФ), нужно вести себя так, как если бы у них был вирус: это единственный путь, как мы возьмем его под контроль", - приводит телеканал слова министра.

Sky news при этом напоминает, что ранее пятидневный период, в который на Рождество предусматривалось смягчение ограничений, власти сократили до одного дня в Англии, Уэльсе и Шотландии. Однако новые ограничения 4-го уровня, объявленные накануне премьером Борисом Джонсоном, полностью отменили этот период на части территории Англии.

В свою очередь Хэнкок заявил, что недавно выявленная новая разновидность коронавируса не поддается контролю, а обуздать ее можно "при помощи сокращения социальных контактов". Он подчеркнул, что сейчас "более необходимо, чем когда-либо" для жителей страны соблюдать правила и ограничивать контакты.

Министр выступил с осуждением людей, которые в массовом порядке попытались выбраться из Лондона до введения в действие новых ограничений, и охарактеризовал сцены толп на железнодорожных станциях как "абсолютно безответственное поведение".

Тем временем, министр транспорта Великобритании Грант Шэппс призвал людей, попавших в зону 4-го уровня ограничений, не путешествовать и оставаться дома. По данным Sky news, британская транспортная полиция намерена привлечь дополнительные силы для соблюдения ограничений, введенных в Лондоне и на юго-востоке Англии.

Ранее также стало известно, что первый министр Шотландии Никола Стерджен на несколько недель ввела запрет на путешествия между Шотландией и остальной частью Соединенного Королевства. В то же время при исключительных обстоятельствах проезд будет разрешен. А в Уэльсе локдаун ввели в ночь на воскресенье.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Между тем, напоминают местные СМИ, ранее в Англии планировалась смягчить ограничения на Рождество.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИНЗДРАВ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОВЕДЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]