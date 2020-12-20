Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 202 тыс. человек, суточный прирост заражений снижается

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 961 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 202,088 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 3 705 случае заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 35 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 210.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 139,779 тыс. человек (+4 317 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 60 тыс. 99 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 14 515 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 63,754 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
МИД Азербайджана призвал парламент Нидерландов отказаться от нагнетания вражды в регионе
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования российскому коллеге в связи с гибелью офицера ВС России в Карабахе
Пашинян опасался возобновления боевых действий на границе Армении и Азербайджана
Саудовская Аравия считает, что соглашение ОПЕК+ может быть продлено и после 2022г
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии обсудили сделку ОПЕК+
Началось заполнение газом сербского отрезка продолжения "Турецкого потока"
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса
Глава Минздрава посоветовал британцам вести себя так, как будто они уже заражены Covid
Механизм поддержки торговых обменов в обход санкций Вашингтона в отношении Тегерана оказался неэффективен - постпред Ирана при ООН
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Overdraft от AccessBank - оперативное решение для бесперебойной работы бизнеса
Caspian Energy Club организовал встречу с ОАО «Azərişıq»
Банк Республика запускает предновогоднюю кредитную кампанию “20+21”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности