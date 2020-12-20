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Дальнее зарубежье 20.12.2020 18:34

В Таиланде протестируют более 10 тыс. человек, чтобы сдержать вспышку Covid вблизи столицы

Медицинские службы Таиланда возьмут анализы на наличие коронавируса COVID-19 у более чем 10 тыс. человек после того, как в провинции Самутсакхон к 28 км к югу от столицы Бангкока на этой неделе были выявлены 689 случаев вируса, сообщают в воскресенье региональные СМИ.

СМИ отмечают, что очаг заболевания связан с местным рынком морепродуктов.

Первый инфицированный COVID-19 был зафиксирован в минувший четверг. Большинство зараженных - выходцы из Мьянмы, занятые в обработке рыбы и морепродуктов и в ловле креветок.

Власти приказали рабочим-мигрантам не покидать свои жилища, пока проводятся анализы. Тестирование будет бесплатным и продлится до среды.

"Мы изолируем их (рабочих - ИФ) и запрещаем им передвигаться", - заявили в министерстве здравоохранения Таиланда.

СМИ напоминают, что, хотя Таиланд стал второй страной в мире после КНР, сообщившей о заражениях коронавирусом, ситуация не демонстрировала признаки кризиса: так, были зафиксированы чуть более 4,9 тыс. случаев COVID-19, скончались 60 инфицированных.

В то же время, указывают СМИ, у Таиланда - проницаемые границы сразу с четырьмя странами, включая Мьянму, где в день регистрируется более 1 тыс. случаев коронавируса.

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Тэги: ТАИЛАНД, КОРОНАВИРУС, ВСПЫШКА, ТЕСТИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]