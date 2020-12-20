В Таиланде протестируют более 10 тыс. человек, чтобы сдержать вспышку Covid вблизи столицы

Медицинские службы Таиланда возьмут анализы на наличие коронавируса COVID-19 у более чем 10 тыс. человек после того, как в провинции Самутсакхон к 28 км к югу от столицы Бангкока на этой неделе были выявлены 689 случаев вируса, сообщают в воскресенье региональные СМИ.
СМИ отмечают, что очаг заболевания связан с местным рынком морепродуктов.
Первый инфицированный COVID-19 был зафиксирован в минувший четверг. Большинство зараженных - выходцы из Мьянмы, занятые в обработке рыбы и морепродуктов и в ловле креветок.
Власти приказали рабочим-мигрантам не покидать свои жилища, пока проводятся анализы. Тестирование будет бесплатным и продлится до среды.
"Мы изолируем их (рабочих - ИФ) и запрещаем им передвигаться", - заявили в министерстве здравоохранения Таиланда.
СМИ напоминают, что, хотя Таиланд стал второй страной в мире после КНР, сообщившей о заражениях коронавирусом, ситуация не демонстрировала признаки кризиса: так, были зафиксированы чуть более 4,9 тыс. случаев COVID-19, скончались 60 инфицированных.
В то же время, указывают СМИ, у Таиланда - проницаемые границы сразу с четырьмя странами, включая Мьянму, где в день регистрируется более 1 тыс. случаев коронавируса.
***/ 1аю мф
МИД Азербайджана призвал парламент Нидерландов отказаться от нагнетания вражды в регионе
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования российскому коллеге в связи с гибелью офицера ВС России в Карабахе
Пашинян опасался возобновления боевых действий на границе Армении и Азербайджана
Формат ОПЕК+ продолжит укрепляться при активной поддержке Саудовской Аравии - Новак
Saudi Aramco может расширить свое участие в энергетических проектах на территории РФ
Саудовская Аравия считает, что соглашение ОПЕК+ может быть продлено и после 2022г
Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 202 тыс. человек, суточный прирост заражений снижается
В Белоруссии за сутки выявлено 1944 новых случая заражения коронавирусом, 8 пациентов скончались
В Грузии суточный прирост заражений COVID-19 снизился, за сутки выявлен 1731 новый случай
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Overdraft от AccessBank - оперативное решение для бесперебойной работы бизнеса
Caspian Energy Club организовал встречу с ОАО «Azərişıq»
Банк Республика запускает предновогоднюю кредитную кампанию “20+21”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности