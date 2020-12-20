Формат ОПЕК+ продолжит укрепляться при активной поддержке Саудовской Аравии - Новак

Формат ОПЕК+ продолжит укрепляться при дальнейшей активной поддержке Саудовской Аравии, считает вице-премьер Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении по итогам визита вице-премьера в Саудовскую Аравию.

"Вне всяких сомнений, при дальнейшей активной поддержке Саудовской Аравии формат ОПЕК+ продолжит укрепляться. Мы нацелены и дальше совместно работать для достижения балансировки, регулярно мониторить рынок и предлагать, если потребуется, решения для его стабилизации", - сказал Новак.

"Проведение в начале года ежемесячных министерских встреч в широком формате с привлечением всех стран-участниц декларации позволит осуществлять оперативные действия в случае необходимости балансировки рынка", - подчеркнул вице-премьер.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения на четверть спроса на нефть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составить 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

На прошедшей министерской встрече всех стран ОПЕК+ 3 декабря было принято решение о повышении нефтедобычи на 0,5 млн б/с вместо планировавшихся 2 млн б/с. Министры решили собираться всем составом каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, при этом ежемесячные изменения не должны превышать 0,5 млн б/с.