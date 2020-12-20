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СНГ 20.12.2020 19:07

Милиция сообщила о задержании около 100 человек на воскресных акциях оппозиции в Минске

Около 100 человек задержаны на массовых акциях протеста в воскресенье в Минске, сообщается в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.

"Наиболее активные лица были задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства)", - говорится в сообщении.

В ГУВД заявили, что сотрудники органов внутренних дел продолжают работу по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций.

Кроме того, милиция работает над привлечением водителей за нарушения ПДД в местах протестной активности, "которые беспричинно подавали звуковые сигналы, тем самым нарушая правила, а в ряде случаев, создавая аварийную обстановку иным участникам дорожного движения".

Акции протеста прошли в разных районах белорусской столицы и других городах республики, люди с бело-красно-белой символикой собирались в колонны. Точное количество участников оценить сложно. Силовики препятствовали проведению маршей, проводили задержания.

По данным минской милиции, "20 декабря, в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы".

Это второе протестное воскресенье, когда в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро.

В Беларуси уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время оппозиционные акции стали менее многочисленными и переместились с центральных улиц во дворы из-за массовых арестов и жесткого подавления протестов белорусскими силовиками.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРОТЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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