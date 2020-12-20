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ТЭК 20.12.2020 19:52

Saudi Aramco может расширить свое участие в энергетических проектах на территории РФ

Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco может расширить свое участие российских в энергетических проектах, об этом говорится в сообщении по итогам визита вице-премьера РФ Александра Новака в Саудовскую Аравию.

В минувшую субботу Новак в Эр-Рияде встретился с министром энергетики Саудовской Аравии, принцем Абдель Азизом Бен Сальманом.

"В проработке находится расширение участия компании Saudi Aramco и ее отраслевых предприятий в энергетических проектах на территории России. Помимо прочего, перспективным остается развитие взаимодействия стран в атомной промышленности", - приводятся в сообщении слова российского вице-премьера.

"Энергетика сохраняет ключевую роль в сотрудничестве наших стран, обладая значительным потенциалом в области создания новых технологий добычи нефти и повышения нефтеотдачи, использования искусственного интеллекта и научного сотрудничества", - отметил Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]