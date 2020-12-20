Saudi Aramco может расширить свое участие в энергетических проектах на территории РФ

Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco может расширить свое участие российских в энергетических проектах, об этом говорится в сообщении по итогам визита вице-премьера РФ Александра Новака в Саудовскую Аравию.

В минувшую субботу Новак в Эр-Рияде встретился с министром энергетики Саудовской Аравии, принцем Абдель Азизом Бен Сальманом.

"В проработке находится расширение участия компании Saudi Aramco и ее отраслевых предприятий в энергетических проектах на территории России. Помимо прочего, перспективным остается развитие взаимодействия стран в атомной промышленности", - приводятся в сообщении слова российского вице-премьера.

"Энергетика сохраняет ключевую роль в сотрудничестве наших стран, обладая значительным потенциалом в области создания новых технологий добычи нефти и повышения нефтеотдачи, использования искусственного интеллекта и научного сотрудничества", - отметил Новак.