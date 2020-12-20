ЕС добивается сбалансированного соглашения с Великобританией - Барнье

Координатор ЕС на переговорах с Великобританией о будущих отношениях сторон Мишель Барнье сообщил, что продолжает работать с переговорной командой своего британского коллеги Дэвида Фроста над справедливым соглашением.

"ЕС по-прежнему привержен справедливому, взаимовыгодному и сбалансированному соглашению. Мы уважаем суверенитет Великобритании. И мы надеемся на такое же отношение к нам", - написал Барнье в твиттере в воскресенье.

"Евросоюз и Великобритания, оба должны иметь право устанавливать свои собственные законы и контролировать свои воды. И мы оба должны иметь возможность действовать, когда на карту поставлены наши интересы", - добавил главный переговорщик ЕС.

На финальном этапе переговоров главным камнем преткновения для заключения соглашения по-прежнему остается вопрос рыболовства.

На прошлой неделе представители Европарламента заявили, что готовы собраться на внеочередную пленарную сессию в конце декабря, если до 20 декабря будет заключено соглашение о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией, и рассмотреть его на предмет одобрения.

Брюссель и Лондон стремятся до конца года согласовать соглашение, регулирующее их дальнейшие взаимоотношения. В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС.

Без такого соглашения торговля через пролив Ла-Манш будет проводиться в соответствии с правилами ВТО, и будут введены пошлины на товары.