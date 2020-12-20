США пока не определили, кто стоял за кибератаками против федеральных ведомств - команда Байдена

США пока точно не знают, кто именно стоял за кибератаками на ряд федеральных ведомств страны, заявила телеканалу ABC Дженнифер Грэнхолм, выдвинутая на пост главы Минэнерго Джо Байденом, чью победу на выборах подтвердила коллегия выборщиков.
"Мы точно не знаем, что произошло, масштаб произошедшего, и честно говоря, мы точно не знаем, кто это совершил", - сказала она.
В то же время она заверила, что команда Джо Байдена воспринимает случившееся очень серьезно, и что Байден даст "мощный ответ" тем, кто совершил этот акт.
Она подчеркнула, что особое беспокойство вызывает факт кибератак против Национального управления ядерной безопасности США (NNSA), в ведение которого, в частности, входит безопасность американского ядерного арсенала. Она добавила, что угроза сохранности данных США может поставить под удар и другие страны.
Между тем, заместитель председателя сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер заявил ABC, что за кибератакой стоит РФ.
"Все указывает на Россию", - сказал он, поддержав недавние заявления госсекретаря США Майка Помпео и и.о председателя сенатского комитета по разведке, республиканец Марко Рубио.
По его словам, на расследование обстоятельств кибератак уйдут недели, а на устранение последствий - месяцы.
Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и NNSA.
Согласно данным СМИ, группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к системам ведомств и похитила данные. По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, работающая на российскую внешнюю разведку.
Однако, как стало известно агентству Associated press, Белый дом уже подготовил заявление с официальными обвинениями России в недавних кибератаках на американские учреждения, однако получил указание воздержаться от его публикации.
Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, недавняя кибератака на американские федеральные ведомства не такая страшная, как о ней сообщали СМИ. Кроме того, Трамп не исключил, что атаку могла провести совсем не Россия. "Когда что-то происходит, СМИ хором начинают говорить о российском следе. Это их приоритет, так как прежде всего по финансовым причинам они до смерти боятся обсуждать вариант, согласно которому за всем этим стоит Китай. А ведь такое возможно", - отмечал президент.
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