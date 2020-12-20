Германия с понедельника прекращает принимать рейсы из Великобритании из-за опасной мутации коронавируса COVID-19, распространившейся в королевстве, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
"Мы хотим предотвратить его доступ в континентальную Европу и в сотрудничестве с министерством транспорта прекращаем принимать полеты из Великобритании в Германию", - сказал Шпан в воскресенье в эфире телеканала ARD.
По информации таблоида Bild, другие страны ЕС последуют примеру ФРГ.
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