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Транспорт и связь 20.12.2020 23:16

Германия с понедельника прекращает принимать рейсы из Великобритании

Германия с понедельника прекращает принимать рейсы из Великобритании из-за опасной мутации коронавируса COVID-19, распространившейся в королевстве, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

"Мы хотим предотвратить его доступ в континентальную Европу и в сотрудничестве с министерством транспорта прекращаем принимать полеты из Великобритании в Германию", - сказал Шпан в воскресенье в эфире телеканала ARD.

По информации таблоида Bild, другие страны ЕС последуют примеру ФРГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЛЕТЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]