Литва с понедельника приостановил пассажирские рейсы из Великобритании

В связи с тем, что в Соединенном Королевстве распространяется новый штамм коронавируса, правительство Литвы приостановило все пассажирские рейсы из этой страны с раннего утра понедельника.
В воскресенье вечером на срочно созванном заседании правительства было решено остановить все пассажирские рейсы в этом направлении с 4 часов утра 21 декабря до 24 часов 31 декабря.
"С учетом того, что в Соединенном Королевстве установлена новая мутация вируса, которая возможно связана с более легким распространением вируса, большинство стран, как уже упомянула премьер, (...) принимают дополнительные превентивные ограничения в отношении прибывающих из Соединенного Королевства", - заявил на заседании министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.
В воскресенье в ряде стран Европейского союза в ожидании согласованного решения на уровне ЕС были приняты распоряжения о временной приостановке транспортного движения из Великобритании, чтобы не занести новую инфекцию на континентальную часть Европы.
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