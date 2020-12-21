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Дальнее зарубежье 21.12.2020 11:53

Литва с понедельника приостановил пассажирские рейсы из Великобритании

В связи с тем, что в Соединенном Королевстве распространяется новый штамм коронавируса, правительство Литвы приостановило все пассажирские рейсы из этой страны с раннего утра понедельника.

В воскресенье вечером на срочно созванном заседании правительства было решено остановить все пассажирские рейсы в этом направлении с 4 часов утра 21 декабря до 24 часов 31 декабря.

"С учетом того, что в Соединенном Королевстве установлена новая мутация вируса, которая возможно связана с более легким распространением вируса, большинство стран, как уже упомянула премьер, (...) принимают дополнительные превентивные ограничения в отношении прибывающих из Соединенного Королевства", - заявил на заседании министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

В воскресенье в ряде стран Европейского союза в ожидании согласованного решения на уровне ЕС были приняты распоряжения о временной приостановке транспортного движения из Великобритании, чтобы не занести новую инфекцию на континентальную часть Европы.

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Тэги: ЛИТВА, КОРОНАВИРУС, БРИТАНИЕ, РЕЙСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]