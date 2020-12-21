Цифровая платформа для туристов со всего мира будет создана в РФ - глава Ростуризма

Полноценная цифровая платформа по организации путешествий будет создана в России для туристов со всего мира, при этом самым простым способом привлечения в страну путешественников является электронная виза, заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
"Мы движемся в направлении создания полноценной цифровой платформы, позволяющей пользователям из любой точки мира организовать свой отдых в России, самостоятельно создать на одном портале индивидуальный тур - от бронирования билетов и проживания до формирования экскурсионно-развлекательной программы", - сообщила Догузова в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсант".
При этом, по ее словам, "электронная виза - самый простой способ привлечь больше путешественников, а значит, и средств в страну".
"Первый эффект от электронных виз в следующем году будет напрямую зависеть от эпидемиологической обстановки и от того, насколько быстро будут взаимно открываться границы. В разговорах с зарубежными коллегами мы пока рассчитываем выйти на перезапуск международного туризма ближе ко второй половине 2021 года", - уточнила глава Ростуризма.
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