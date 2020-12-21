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Туризм 21.12.2020 11:40

Цифровая платформа для туристов со всего мира будет создана в РФ - глава Ростуризма

Полноценная цифровая платформа по организации путешествий будет создана в России для туристов со всего мира, при этом самым простым способом привлечения в страну путешественников является электронная виза, заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

"Мы движемся в направлении создания полноценной цифровой платформы, позволяющей пользователям из любой точки мира организовать свой отдых в России, самостоятельно создать на одном портале индивидуальный тур - от бронирования билетов и проживания до формирования экскурсионно-развлекательной программы", - сообщила Догузова в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсант".

При этом, по ее словам, "электронная виза - самый простой способ привлечь больше путешественников, а значит, и средств в страну".

"Первый эффект от электронных виз в следующем году будет напрямую зависеть от эпидемиологической обстановки и от того, насколько быстро будут взаимно открываться границы. В разговорах с зарубежными коллегами мы пока рассчитываем выйти на перезапуск международного туризма ближе ко второй половине 2021 года", - уточнила глава Ростуризма.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОСТУРИЗМ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ПЛАТФОРМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]