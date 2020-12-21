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Дальнее зарубежье 21.12.2020 12:16

Сенат США принял однодневный бюджет, чтобы избежать закрытие правительства

Сенат США утвердил временный бюджет сроком на один день, чтобы предотвратить закрытие правительства, сообщают американские СМИ.

Однодневный законопроект, который ранее прошел голосование в палате представителей, теперь поступит на подпись президенту США Дональду Трампу, который должен утвердить его к полуночи (9:00), чтобы предотвратить закрытие правительства.

Это даст возможность законодателям от Демократической и Республиканской партий продолжить переговоры по законопроекту о поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также по законопроекту о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн.

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Тэги: США, СЕНАТ, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]