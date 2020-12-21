Британская мутация коронавируса SARS-CoV-2 не является чем-то уникальным, вирус продолжает меняться - эксперт

Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает мутировать, однако его патогенность не претерпевает серьезных изменений, считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов.

"Вирус мутирует всегда, с высокой скоростью. Сейчас выявлен вариант британский, до этого выявлялся датский - однако в целом летальность вызванного им заболевания не меняется, оставаясь в границах 1-3% в зависимости от того, кто как считает", - сообщил Шестопалов "Интерфаксу" в понедельник.

По его мнению, преждевременно говорить о том, что новый вариант вируса может стать доминирующим, однако изучение SARS-CoV-2 должно продолжаться.

Международный портал медицинской информации Medical Xpress сообщает, что впервые "британский вариант" коронавируса был выявлен еще в сентябре. Новый штамм вызвал в ноябре вспышку заболеваемости в Кенте, распространившуюся на Лондон и Эссекс. По данным британских ученых, вирус распространяется на 70% быстрее, чем предшествующие варианты вируса.

В то же время, по данным британских медиков, нет доказательств, что новый штамм вызывает более высокую летальность или снижает эффективность вакцинации.

По данным исследователей, штамм имеет 23 отличия, в том числе по способу связывания вируса с клетками человека, некоторые ученые все же полагают, что этого достаточно, чтобы повлиять на эффективность вакцин.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о решении с воскресенья, 20 декабря, ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Позднее Нидерланды, Бельгия и Италия в связи с этой угрозой приняли решение прекратить принимать авиарейсы из Великобритании. Кроме этого, в Израиле запретили въезд из Соединенного Королевства для всех лиц, кроме израильтян.

Также стало известно о решении властей Австрии более не принимать рейсы из Британии, хотя о точных сроках начала действия этих мер не сообщалось. В ФРГ, по данным агентства Associated press, тоже стали рассматривать вариант с ограничением или отменой рейсов из Британии; об аналогичных планах сообщали и в Минздраве Ирландии. Тем временем, в Чехии ужесточили карантинные меры против лиц, прибывающих в страну с территории Соединенного Королевства.