В Латвии ужесточают ограничения из-за COVID-19

В Латвии для сдерживания распространения коронавируса по решению правительства республики с 21 декабря вводятся более строгие ограничения, сообщает в понедельник агентство BNS.

Ограничения будут действовать в течение трех недель до 11 января и не коснутся свободы передвижения людей. Они будут распространяться на собрания и торговлю. Также принято решение, что для учащихся 1-6-х классов еще на неделю будут продлены зимние каникулы.

Также с этого понедельника до 11 января в рамках ужесточения мер по ограничению COVID-19 не будут работать библиотеки, для посетителей закрыты внутренние помещения музеев.

Представитель министерства здравоохранения Латвии Анна Страпцане сообщила агентству BNS, что в это время не будут работать также выставки и другие культурные объекты. Также нельзя проводить ярмарки, в том числе рождественские.

Несмотря на то, что для посетителей будут закрыты внутренние помещения музеев, продолжат работать музейные экспозиции на открытом воздухе, организаторы которых должны предотвращать скопление людей, разделять потоки посетителей и обеспечивать дистанцию два метра. На таких условиях будут открыты и природные тропы.

Как сообщила в понедельник агентству BNS представитель министерства сообщения Байба Гулбе, в соответствии с введенными правительством дополнительными ограничениями для снижения заболеваемости COVID-19 с 21 декабря до 11 января временно прекращаются занятия по вождению и экзамены в автошколах.

Это связано с тем, что временно все занятия по интересам и профессиональные программы должны реализовываться удаленно, пояснила она.

Гулбе отметила, что во время занятия по вождению существует повышенный риск заражения, так как занятие длится, по меньшей мере, час, а клиент и инструктор находятся очень близко друг к другу.

В связи со стремительным распространением COVID-19 в Латвии с 6 ноября по 11 января введено чрезвычайное положение. В этот период жители обязаны носить защитные маски во всех помещениях, кроме дома.

По данным на воскресенье, общее число заболевших COVID-19 в Латвии составило 30 тыс. 940 человек, умерли - 439.