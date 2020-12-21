В Латвии ужесточают ограничения из-за COVID-19

В Латвии для сдерживания распространения коронавируса по решению правительства республики с 21 декабря вводятся более строгие ограничения, сообщает в понедельник агентство BNS.
Ограничения будут действовать в течение трех недель до 11 января и не коснутся свободы передвижения людей. Они будут распространяться на собрания и торговлю. Также принято решение, что для учащихся 1-6-х классов еще на неделю будут продлены зимние каникулы.
Также с этого понедельника до 11 января в рамках ужесточения мер по ограничению COVID-19 не будут работать библиотеки, для посетителей закрыты внутренние помещения музеев.
Представитель министерства здравоохранения Латвии Анна Страпцане сообщила агентству BNS, что в это время не будут работать также выставки и другие культурные объекты. Также нельзя проводить ярмарки, в том числе рождественские.
Несмотря на то, что для посетителей будут закрыты внутренние помещения музеев, продолжат работать музейные экспозиции на открытом воздухе, организаторы которых должны предотвращать скопление людей, разделять потоки посетителей и обеспечивать дистанцию два метра. На таких условиях будут открыты и природные тропы.
Как сообщила в понедельник агентству BNS представитель министерства сообщения Байба Гулбе, в соответствии с введенными правительством дополнительными ограничениями для снижения заболеваемости COVID-19 с 21 декабря до 11 января временно прекращаются занятия по вождению и экзамены в автошколах.
Это связано с тем, что временно все занятия по интересам и профессиональные программы должны реализовываться удаленно, пояснила она.
Гулбе отметила, что во время занятия по вождению существует повышенный риск заражения, так как занятие длится, по меньшей мере, час, а клиент и инструктор находятся очень близко друг к другу.
В связи со стремительным распространением COVID-19 в Латвии с 6 ноября по 11 января введено чрезвычайное положение. В этот период жители обязаны носить защитные маски во всех помещениях, кроме дома.
По данным на воскресенье, общее число заболевших COVID-19 в Латвии составило 30 тыс. 940 человек, умерли - 439.
Власти Азербайджана в 2021г направят $1,3 млрд на восстановление в Карабахе
МИД Азербайджана призвал парламент Нидерландов отказаться от нагнетания вражды в регионе
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования российскому коллеге в связи с гибелью офицера ВС России в Карабахе
Азербайджан цену на нефть в бюджете на 2021г заложил $40 за баррель
Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов на 15 дней
Азербайджан в январе-октябре экспортировал золота почти на $159 млн
Британская мутация коронавируса SARS-CoV-2 не является чем-то уникальным, вирус продолжает меняться - эксперт
Цифровая платформа для туристов со всего мира будет создана в РФ - глава Ростуризма
Центр инноваций и снабжения направит свыше 2,2 млн манатов на закупку лекарств
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению услуги «Kaspersky Manage, Detection & Response»
Overdraft от AccessBank - оперативное решение для бесперебойной работы бизнеса
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности