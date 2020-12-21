В Грузии за сутки выявили 824 случая заражения COVID-19, скончались 46 человек - Минздрав

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 824 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 209 тыс. 462, сообщает в понедельник грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось об 1 тыс. 731 новом больном за сутки, а еще днем ранее о 2 тыс. 904.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 140 человек, за минувшие сутки скончались еще 46 человек.

Число выздоровевших составляет 184 тыс. 668 человек.

Между тем, накануне директор Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что данные низкие показатели суточного прироста могут быть связаны с тем фактом, что в выходные дни граждане обычно меньше обращаются в клиники для проведения тестов на коронавирус.