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Регион 21.12.2020 11:45

В Армении задержан мэр города Горис после его призыва запретить въезд Пашиняна в Сюникскую область

Полиция Армении задержала мэра города Горис Аруша Арушаняна после его призыва запретить въезд премьер-министра республики Никола Пашиняна в Сюникскую область.

"В рамках возбужденного уголовного дела Аруш Арушанян задержан. Дело передано в Следственный комитет", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции.

В полиции отказались называть уголовное дело, по которому задержан Арушанян. В следственном комитете Армении "Интерфаксу" также не назвали уголовное дело, по которому задержан мэр.

Поздно вечером в минувшее воскресенье Арушанян выступил с призывом запретить въезд Пашиняна на территорию области, назвав его "так называемым премьером, сдающим армянские земли, ослабляющим неприступность Сюника".

С раннего утра несколько сотен жителей Сюникской области перекрыли автотрассу, по сообщению местных СМИ, на месте находятся около 2 тыс. полицейских, которых на автобусах привезли из Еревана.

Дорога в Горис в настоящее время перекрыта.

Между тем, премьер Армении уже находится в Сюникской области, он провел встречу с жителями одного из сел и продолжил путь в сторону Гориса.

Как сообщалось, Армения и Азербайджан проводят работы по демаркации границ. Местные жители опасаются за свою безопасность, заявляя, что азербайджанские посты приблизились к населенным пунктам и находятся на расстоянии всего нескольких сотен метров.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МЭР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]