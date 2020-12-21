В Армении задержан мэр города Горис после его призыва запретить въезд Пашиняна в Сюникскую область

Полиция Армении задержала мэра города Горис Аруша Арушаняна после его призыва запретить въезд премьер-министра республики Никола Пашиняна в Сюникскую область.
"В рамках возбужденного уголовного дела Аруш Арушанян задержан. Дело передано в Следственный комитет", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции.
В полиции отказались называть уголовное дело, по которому задержан Арушанян. В следственном комитете Армении "Интерфаксу" также не назвали уголовное дело, по которому задержан мэр.
Поздно вечером в минувшее воскресенье Арушанян выступил с призывом запретить въезд Пашиняна на территорию области, назвав его "так называемым премьером, сдающим армянские земли, ослабляющим неприступность Сюника".
С раннего утра несколько сотен жителей Сюникской области перекрыли автотрассу, по сообщению местных СМИ, на месте находятся около 2 тыс. полицейских, которых на автобусах привезли из Еревана.
Дорога в Горис в настоящее время перекрыта.
Между тем, премьер Армении уже находится в Сюникской области, он провел встречу с жителями одного из сел и продолжил путь в сторону Гориса.
Как сообщалось, Армения и Азербайджан проводят работы по демаркации границ. Местные жители опасаются за свою безопасность, заявляя, что азербайджанские посты приблизились к населенным пунктам и находятся на расстоянии всего нескольких сотен метров.
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