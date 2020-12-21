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Бизнес и законодательство 21.12.2020 11:52

Азербайджан и Россия обсудили вопросы экономического сотрудничества и проблемы экспорта

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и посол России в Баку Михаил Бочарников обсудили пути преодоления возникших трудностей, связанных с экспортом продукции АПК, сообщает Минэкономики.

«В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества с Азербайджанским инвестиционным холдингом, участие российских компаний в проектах на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации», - отмечается в сообщении.

Также состоялся обмен мнениями относительно организации очередного Азербайджано-российского межрегионального форума.

РФ является одним из основных рынков для экспорта азербайджанской ненефтяной продукции. За январь-октябрь 2020 года экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана в Россию составил $550,6 млн (рост на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) или 39,3% всего экспорта.

При этом в течение декабря Россия вводила временный запрет на поставки томатов и яблок из Азербайджана. Однако, после консультаций с азербайджанской стороной эти ограничения были сняты.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, ЭКСПОРТ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]