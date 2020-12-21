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СНГ 21.12.2020 12:00

В РФ новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - 29 тыс. 350 случаев, умерли 493 человека - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил рекордные 29 тыс. 350 случаев, умерли за сутки 493 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 29 тыс. 350 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 792 (19,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Последний антирекорд по количеству зараженных коронавирусом был 6 декабря - тогда в стране за сутки заболели 29 тыс. 39 человек.

По-прежнему в числе регионов с наибольшими показателями новых заражений находится Москва.

По данным оперштаба, за сутки в российской столице зарегистрировано 7 тыс. 797 новых случая COVID-19 (накануне в воскресенье их было 7 тыс. 263), подтверждено 75 летальных исходов, 4 тыс. 798 человек были выписаны по выздоровлению.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 877 тыс. 727 случая коронавирусной инфекции, 51 тыс. 351 умерших и 2 млн. 295 тыс. 362 выписанных, в том числе 19 тыс. 705 выписаны за последние сутки.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]