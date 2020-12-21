В РФ новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - 29 тыс. 350 случаев, умерли 493 человека - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил рекордные 29 тыс. 350 случаев, умерли за сутки 493 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 29 тыс. 350 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 792 (19,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Последний антирекорд по количеству зараженных коронавирусом был 6 декабря - тогда в стране за сутки заболели 29 тыс. 39 человек.
По-прежнему в числе регионов с наибольшими показателями новых заражений находится Москва.
По данным оперштаба, за сутки в российской столице зарегистрировано 7 тыс. 797 новых случая COVID-19 (накануне в воскресенье их было 7 тыс. 263), подтверждено 75 летальных исходов, 4 тыс. 798 человек были выписаны по выздоровлению.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 877 тыс. 727 случая коронавирусной инфекции, 51 тыс. 351 умерших и 2 млн. 295 тыс. 362 выписанных, в том числе 19 тыс. 705 выписаны за последние сутки.
Власти Азербайджана в 2021г направят $1,3 млрд на восстановление в Карабахе
МИД Азербайджана призвал парламент Нидерландов отказаться от нагнетания вражды в регионе
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования российскому коллеге в связи с гибелью офицера ВС России в Карабахе
Азербайджан цену на нефть в бюджете на 2021г заложил $40 за баррель
Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов на 15 дней
Азербайджан в январе-октябре экспортировал золота почти на $159 млн
Британская мутация коронавируса SARS-CoV-2 не является чем-то уникальным, вирус продолжает меняться - эксперт
Цифровая платформа для туристов со всего мира будет создана в РФ - глава Ростуризма
Центр инноваций и снабжения направит свыше 2,2 млн манатов на закупку лекарств
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению услуги «Kaspersky Manage, Detection & Response»
Overdraft от AccessBank - оперативное решение для бесперебойной работы бизнеса
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности