Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0717 RUR   0.0229 GBR   2.2722 TRY   0.2213

Цена на нефть

18.12 $/bbl   WTI 49.10 0.74 Brent 52.26 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 21.12.2020 12:16

Азербайджан в январе-октябре экспортировал золота почти на $159 млн

Азербайджан в январе-октябре 2020 года экспортировал на мировые рынки 3 тыс. 663,73 кг золота, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Стоимость экспортированного в отчетный период золота составила $158 млн 688,11 тыс.

Весь объем экспорта пришелся на Швейцарию.

В 2019 году Азербайджан экспортировал 4 тыс. 802,44 кг золота на сумму $172 млн 435,3 тыс., серебра – 3 тыс. 151,97 кг на $1 млн 673,61 тыс.

Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. Согласно контракту, в целом с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, в сентябре 2017 года - рудник Угур.

Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДРАГМЕТАЛЛЫ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Азербайджан в январе-сентябре экспортировал драгметаллов на $152 млн Азербайджан в январе-августе экспортировал драгметаллов на $126 млн Азербайджан в январе-июле экспортировал драгметаллов на $97,5 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]