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Финансы 21.12.2020 12:23

Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов на 15 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 100 млн манатов на очередном депозитном аукционе для банков в понедельник, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Центробанк 21 декабря провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 100 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 581,7 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона составила 5,76% (14 декабря - 6,01%)", - отметили в банке.

Средства привлечены сроком на 15 дней.

Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АУКЦИОН, ДЕПОЗИТНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]