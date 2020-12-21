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ТЭК 21.12.2020 12:37

Азербайджан цену на нефть в бюджете на 2021г заложил $40 за баррель

Правительство Азербайджана пересмотрело прогнозную цену на нефть в госбюджете на 2021 год и увеличило ее до $40 за баррель, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.

«Проект бюджета на следующий год представлен в парламент. Если осенью первоначальный вариант бюджета был рассчитан из цены на нефть в $35 за баррель, то в представленном в парламенте проекте цена заложена в $40 за баррель», - отметили в Минфине.

При этом в Минфине считают, что если в 2021 году средняя цена на нефть на мировых рынках будет на уровне $35 за баррель, то это приведет к снижению прогнозов по доходам госбюджета на следующий год на 1,3%.

В госбюджете Азербайджана на 2020 год цена на нефть заложена на уровне $35 за баррель.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЮДЖЕТ, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]