Азербайджан цену на нефть в бюджете на 2021г заложил $40 за баррель

Правительство Азербайджана пересмотрело прогнозную цену на нефть в госбюджете на 2021 год и увеличило ее до $40 за баррель, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.
«Проект бюджета на следующий год представлен в парламент. Если осенью первоначальный вариант бюджета был рассчитан из цены на нефть в $35 за баррель, то в представленном в парламенте проекте цена заложена в $40 за баррель», - отметили в Минфине.
При этом в Минфине считают, что если в 2021 году средняя цена на нефть на мировых рынках будет на уровне $35 за баррель, то это приведет к снижению прогнозов по доходам госбюджета на следующий год на 1,3%.
В госбюджете Азербайджана на 2020 год цена на нефть заложена на уровне $35 за баррель.
А.Азизов
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