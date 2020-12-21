Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0717 RUR   0.0229 GBR   2.2722 TRY   0.2213

Цена на нефть

18.12 $/bbl   WTI 49.10 0.74 Brent 52.26 0.76

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.12.2020 16:02

Прививать белорусов от коронавируса российской вакциной начнут в январе - Минздрав Белоруссии

Вакцинация белорусов от коронавируса с помощью российской вакцины "Спутник V" начнется в январе.

"Первая партия вакцины поступит в январе. Мы начнем прививочную кампанию в январе", - сообщил журналистам министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич в понедельник.

Его слова приводит телеграм-канал ведомства.

На первом этапе вакцинации будут подлежать медики, учителя, работники торговли и других сфер, вынужденные в силу профессии контактировать с большим количеством людей. Вакцину они получат бесплатно, отмечается в сообщении Минздрава.

"Вакцина зарегистрирована в стране, даны разрешения на клиническое применение данной вакцины. Вакцина может применяться на территории нашей страны уже в рамках не клинических испытаний, а обычной работы. Теперь стоят вопросы дальнейшей поставки и т.д.", - добавил Пиневич.

Как сообщалось, Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой прошли клинические исследования российской вакцины "Спутник V". Результаты исследований признаны положительными. Белоруссия планирует закупить у России на первом этапе 100 тыс. доз вакцины против коронавируса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину организовать производство вакцины в республике. Минздрав сообщал, что первая партия российской вакцины от COVID-19 может быть выпущена уже в текущем году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, КОРОНАВИРУС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]