Прививать белорусов от коронавируса российской вакциной начнут в январе - Минздрав Белоруссии

Вакцинация белорусов от коронавируса с помощью российской вакцины "Спутник V" начнется в январе.

"Первая партия вакцины поступит в январе. Мы начнем прививочную кампанию в январе", - сообщил журналистам министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич в понедельник.

Его слова приводит телеграм-канал ведомства.

На первом этапе вакцинации будут подлежать медики, учителя, работники торговли и других сфер, вынужденные в силу профессии контактировать с большим количеством людей. Вакцину они получат бесплатно, отмечается в сообщении Минздрава.

"Вакцина зарегистрирована в стране, даны разрешения на клиническое применение данной вакцины. Вакцина может применяться на территории нашей страны уже в рамках не клинических испытаний, а обычной работы. Теперь стоят вопросы дальнейшей поставки и т.д.", - добавил Пиневич.

Как сообщалось, Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой прошли клинические исследования российской вакцины "Спутник V". Результаты исследований признаны положительными. Белоруссия планирует закупить у России на первом этапе 100 тыс. доз вакцины против коронавируса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину организовать производство вакцины в республике. Минздрав сообщал, что первая партия российской вакцины от COVID-19 может быть выпущена уже в текущем году.