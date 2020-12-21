Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0717 RUR   0.0229 GBR   2.2722 TRY   0.2213

Цена на нефть

18.12 $/bbl   WTI 49.10 0.74 Brent 52.26 0.76

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.12.2020 16:23

Россия впервые выдала Узбекистану сразу 56 человек для привлечения к уголовной ответственности

Сразу 56 человек, разыскиваемых Узбекистаном, выданы Россией в понедельник, их экстрадиция осуществлена спецбортом, сообщает Генпрокуратура РФ.

"Из Роспотребнадзора получено разрешение на прибытие из Узбекистана специального авиарейса и конвоя на территорию России для этапирования 56 лиц, выданных для уголовного преследования за тяжкие и особо тяжкие преступления. Сегодня в аэропорту г. Новосибирска при соблюдении необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки осуществлена фактическая передача 56 граждан на родину", - сообщает надзорное ведомство.

По данным источника агентства, экстрадиция такого количества людей одновременно осуществляется впервые.

Среди экстрадированных, граждане Узбекистана, разыскиваемые, в том числе за покушение на убийство, разбойные нападения, кражу и другие преступления.

"Кроме того, Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос узбекских коллег о выдаче гражданина для приведения в исполнение приговора Кокандского городского суда Ферганской области за покушение на незаконный сбыт наркотических средств по предварительному сговору группой лиц, в крупном размере",- сказали в надзорном ведомстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ЭКСТРАДИЦИЯ


Похожие новости


Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения Россия и Узбекистан обсуждают создание совместного авиалоукостера Узбекский лидер посетит Россию с визитом Визит президента Узбекистана в Россию состоится в начале февраля следующего года - Матвиенко Пауза в отношениях РФ и Узбекистана завершена, теперь они должны развиваться по нарастающей - Володин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]