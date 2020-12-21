Россия впервые выдала Узбекистану сразу 56 человек для привлечения к уголовной ответственности

Сразу 56 человек, разыскиваемых Узбекистаном, выданы Россией в понедельник, их экстрадиция осуществлена спецбортом, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Из Роспотребнадзора получено разрешение на прибытие из Узбекистана специального авиарейса и конвоя на территорию России для этапирования 56 лиц, выданных для уголовного преследования за тяжкие и особо тяжкие преступления. Сегодня в аэропорту г. Новосибирска при соблюдении необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки осуществлена фактическая передача 56 граждан на родину", - сообщает надзорное ведомство.
По данным источника агентства, экстрадиция такого количества людей одновременно осуществляется впервые.
Среди экстрадированных, граждане Узбекистана, разыскиваемые, в том числе за покушение на убийство, разбойные нападения, кражу и другие преступления.
"Кроме того, Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос узбекских коллег о выдаче гражданина для приведения в исполнение приговора Кокандского городского суда Ферганской области за покушение на незаконный сбыт наркотических средств по предварительному сговору группой лиц, в крупном размере",- сказали в надзорном ведомстве.
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