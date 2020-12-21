Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0717 RUR   0.0229 GBR   2.2722 TRY   0.2213

Цена на нефть

18.12 $/bbl   WTI 49.10 0.74 Brent 52.26 0.76

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.12.2020 17:03

В 2021 году доля новых вооружений в ядерных силах РФ должна составить 88,3% - Путин

Доля новых вооружений в ядерных силах России в следующем году должна составить 88,3%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уже в 2021 году по силам ядерного сдерживания мы должны достигнуть уровня современности 88,3%. Мы знаем, что конкретно, по каким позициям нужно сделать", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что по силам общего назначения в 2024 году нужно выйти на уровень 75,9%.

По словам президента, нельзя стоять на месте в развитии вооружения.

"Скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока. Это даже не "Формула-1". Скорости изменений космические. Остановимся хотя бы на одну секунду и сразу начнем отставать", - заявил Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АРМИЯ, ВООРУЖЕНИЯ


Похожие новости


Соглашение по Карабаху в целом выполняется - Путин Путин ответил на 68 вопросов на пресс-конференции, длившейся четыре с половиной часа Путин назвал российскую армию одной из самых эффективных в мире Путин ожидает решения ряда проблем РФ-США при администрации Байдена Путин еще не решил, станет ли он участвовать в следующих выборах президента РФ Песков рассказал о планах Путина на новогодние праздники

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]