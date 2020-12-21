В 2021 году доля новых вооружений в ядерных силах РФ должна составить 88,3% - Путин

Доля новых вооружений в ядерных силах России в следующем году должна составить 88,3%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уже в 2021 году по силам ядерного сдерживания мы должны достигнуть уровня современности 88,3%. Мы знаем, что конкретно, по каким позициям нужно сделать", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что по силам общего назначения в 2024 году нужно выйти на уровень 75,9%.

По словам президента, нельзя стоять на месте в развитии вооружения.

"Скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока. Это даже не "Формула-1". Скорости изменений космические. Остановимся хотя бы на одну секунду и сразу начнем отставать", - заявил Путин.