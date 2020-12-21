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Регион 21.12.2020 17:17

Берлин обрадовался возможности возврата США к иранской ядерной сделке

Берлин поддерживает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и рад возможности возврата США к сделке, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"СВПД - лучший инструмент который у нас есть, и мы должны выразить ему приверженность", - сказал Маас в понедельник журналистам в Берлине.

Он сообщил, что ранее в понедельник состоялась виртуальная встреча министров Китая, Германии, Франции, РФ, Великобритании, Ирана и представителя ЕС по иранской проблематике, встречу провел верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Участники встречи подчеркнули роль МАГАТЭ в наблюдении за выполнением положений СВПД, а также приветствовали заявление избранного президента США Джо Байдена о возможном возврате США к плану.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СВПД, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]