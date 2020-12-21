Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0717 RUR   0.0229 GBR   2.2722 TRY   0.2213

Цена на нефть

18.12 $/bbl   WTI 49.10 0.74 Brent 52.26 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Регион 21.12.2020 18:02

Шойгу сообщил о тесном взаимодействии РФ и Турции для поддержания мира в Сирии

Россия и Турция наладили тесное взаимодействие для сохранения мира в Сирии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Российская группировка войск продолжает выступать гарантом сохранения мира в Сирии. Совместно с турецкими военнослужащими осуществляется патрулирование по дорожным маршрутам на северо-востоке Сирии, а также тесное взаимодействие в Идлибской зоне деэскалации", - заявил Шойгу на годовой коллегии ведомства в понедельник.

Он отметил, что при содействии российского воинского контингента организовано движение гражданского автотранспорта по трассе М-4 на севере Сирии.

"Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон провели свыше 2,4 тысяч гуманитарных акций. Обеспечена проводка более 650 гуманитарных конвоев по линии ООН. Военные медики оказали помощь свыше 130 тысячам мирных жителей", - сказал министр обороны РФ.

По словам Шойгу, при содействии межведомственных координационных штабов России и Сирии на родину вернулось более 2 млн сирийских беженцев.

Кроме того, совершенствуется военная и социальная инфраструктура на российских базах в Сирии, заявил министр.

"На аэродроме Хмеймим для всех боевых самолётов возведены укрытия. В этом году построены ещё 9 таких сооружений для вертолётов. В пункте МТО ВМФ в Тартусе проведены реконструкция и модернизация казарменно-жилищного фонда и материально-технической базы", - сообщил Шойгу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]