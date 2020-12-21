Иран обещает передать Украине отчет по сбитому самолету МАУ в течение ближайших дней

Технический отчет о катастрофе пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" возле Тегерана завершен и вскоре будет опубликован, сообщает иранское информагентство MEHR со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде.
"Соответствующие органы Исламской Республики Иран занимаются этим вопросом в первоочередном порядке; мы сделали все, что в наших силах (в расследовании этого дела - ИФ) в соответствии с международными законами и договорами", - сказал Хатибзаде в понедельник.
По его данным, отчет будет опубликован и доставлен украинской стороне "сегодня или завтра". "Мы приложим все усилия, чтобы продвигаться (в решении проблемы - ИФ) прозрачно", - заверил Хатибзаде.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.
Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.
В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.
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