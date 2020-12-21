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Дальнее зарубежье 21.12.2020 20:40

Макрон на фоне распространения нового штамма COVID-19 призвал усилить бдительность

Президент Франции Эмманюэль Марон в понедельник призвал не ослаблять бдительность на фоне распространения нового штамма коронавируса COVID-19.

"Это мутация вируса более агрессивной формы показывает сложность этого вируса", - приводят французские СМИ слова Макрона.

"В любом случае это исключительная ситуация. Мы быстро приняли решения и должны удвоить нашу бдительность", - отметил он.

О распространении в Великобритании нового штамма коронавируса стало известно 14 декабря. Премьер-министр Борис Джонсон с 20 декабря ввел в Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии локдаун, ограничения объявлены также в Уэльсе.

О приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы объявили ранее власти Бельгии и Нидерландов. Ирландия запретила полеты и паромы из Великобритании на 48 часов. Франция также объявила о временной приостановке транспортного движения - пассажирского и товарного - из Великобритании ввиду ситуации с новой мутацией вируса COVID-19. Власти Италии, Германии, Швейцарии, Португалии, Австрии, Болгарии, Дании, Финляндии, Румынии, Швеции и Хорватии также заявили, что приостановят прием рейсов из Британии. В Чехии пообещали ввести жесткие карантинные меры для тех, кто приезжает из Великобритании.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]