Макрон на фоне распространения нового штамма COVID-19 призвал усилить бдительность

Президент Франции Эмманюэль Марон в понедельник призвал не ослаблять бдительность на фоне распространения нового штамма коронавируса COVID-19.

"Это мутация вируса более агрессивной формы показывает сложность этого вируса", - приводят французские СМИ слова Макрона.

"В любом случае это исключительная ситуация. Мы быстро приняли решения и должны удвоить нашу бдительность", - отметил он.

О распространении в Великобритании нового штамма коронавируса стало известно 14 декабря. Премьер-министр Борис Джонсон с 20 декабря ввел в Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии локдаун, ограничения объявлены также в Уэльсе.

О приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы объявили ранее власти Бельгии и Нидерландов. Ирландия запретила полеты и паромы из Великобритании на 48 часов. Франция также объявила о временной приостановке транспортного движения - пассажирского и товарного - из Великобритании ввиду ситуации с новой мутацией вируса COVID-19. Власти Италии, Германии, Швейцарии, Португалии, Австрии, Болгарии, Дании, Финляндии, Румынии, Швеции и Хорватии также заявили, что приостановят прием рейсов из Британии. В Чехии пообещали ввести жесткие карантинные меры для тех, кто приезжает из Великобритании.