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СНГ 21.12.2020 19:31

В Южном военном округе будет создана новая зенитная ракетная бригада - Шойгу

В РФ будет создана новая зенитная ракетная бригада в Южном военном округе, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Сформировать зенитную ракетную бригаду в Южном военном округе", - сказал Шойгу в понедельник на расширенной коллегии военного ведомства, говоря о проектах на 2021 год.

Других подробностей Шойгу не привел.

Министр также раскрыл планы по поставкам новой техники в войска: более ста новых и модернизированных летательных аппаратов", четыре подводные лодки, шесть надводных кораблей, 22 катера и судна обеспечения.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЮГ, БРИГАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]