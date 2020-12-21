В Южном военном округе будет создана новая зенитная ракетная бригада - Шойгу

В РФ будет создана новая зенитная ракетная бригада в Южном военном округе, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Сформировать зенитную ракетную бригаду в Южном военном округе", - сказал Шойгу в понедельник на расширенной коллегии военного ведомства, говоря о проектах на 2021 год.

Других подробностей Шойгу не привел.

Министр также раскрыл планы по поставкам новой техники в войска: более ста новых и модернизированных летательных аппаратов", четыре подводные лодки, шесть надводных кораблей, 22 катера и судна обеспечения.