Путин: У России нет шансов уступить конкурентам в военной сфере

Россия не будет догонять кого-то и о чем-то просить, шансов уступить потенциальным конкурентам в военной сфере нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Скорость изменения в научно-технической сфере чрезвычайно высокая, очень важно ничего не пропустить, внимательно наблюдать за тем, какие возможности открываются в связи с развитием", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Он подчеркнул, что ни в коем случае "нельзя почивать на лаврах". "Мы с вами знаем и должны отдавать себе отчет в том, что ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами, ресурсы для того, чтобы обеспечить свое превосходство. У нас нет шансов, нет шансов им уступить ни в чем. Хочу, чтобы это было понятно для всех", - сказал Путин.
Президент напомнил народную мудрость: "Самое плохое - это, что делать, чего нельзя допустить? Это догонять и просить. А если нам снова не придется догонять, то тогда и просить не нужно будет".
"Я вот хочу нацелить вас на эту работу, не на рутинную, хотя рутины много у всех, во всех сферах, в том числе и в Вооруженных силах", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что рутина не должна застилать глаза, как и успехи последних лет не должны останавливать в движении вперед.
"Я хочу поблагодарить вас за службу, прошедший год был сложным, тяжелым. Вооруженные силы, вся вооруженная составляющая государства, все, что с этим связано, показали свою мобилизационную готовность и не просто жизнеспособность, а возможность к развитию в любых условиях обстановки. Вам это удалось. Надеюсь на такую же позитивную работу и в будущем году", - сказал он.
В своем заключительном слове президент похвалил и военных медиков, которые приняли активное участие в борьбе с коронавирусом. "Чувство гордости возникает за них, и организация хорошая, и методики хорошие, протоколы правильные, подчас даже поэффективнее, чем в гражданской сфере", - сказал глава государства.
Он отметил, что не было допущено сбоев и вспышек заболеваемости в оборонно-промышленном комплексе, ни в рядах Вооруженных сил, а задачи по подготовке войск по выпуску необходимой техники были выполнены.
Президент Алиев принял главу МЧС России
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИМИ В ВОЙНЕ В КАРАБАХЕ СЧИТАЮТСЯ ОКОЛО 40 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ - МИНОБОРОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА
Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2802
Новак и министр нефти Ирана Зангане обсудили сотрудничество в нефтяной отрасли, в т.ч. по нейтрализации санкций
Власти Белоруссии намерены в 2021г оценить перспективы строительства второй АЭС в стране
Нацбанк Казахстана ухудшил прогноз падения ВВП в 2020г с 2-2,3% до 2,5-2,7%
Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 205,5 тыс. человек, суточный прирост снижается
Переговоры о клинических испытаниях комбинации вакцин "Спутник V" и компании AstraZeneca пройдут в Азербайджане - глава "Р-Фарм"
Власти Азербайджана планируют во II квартале 2021г внедрить систему ОМС в Ханкенди и Шушинском районе
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
AccessBank продолжает оказывать поддержку предпринимателям
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению услуги «Kaspersky Manage, Detection & Response»
Overdraft от AccessBank - оперативное решение для бесперебойной работы бизнеса
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности