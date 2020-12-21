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СНГ 21.12.2020 20:03

Путин: У России нет шансов уступить конкурентам в военной сфере

Россия не будет догонять кого-то и о чем-то просить, шансов уступить потенциальным конкурентам в военной сфере нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Скорость изменения в научно-технической сфере чрезвычайно высокая, очень важно ничего не пропустить, внимательно наблюдать за тем, какие возможности открываются в связи с развитием", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что ни в коем случае "нельзя почивать на лаврах". "Мы с вами знаем и должны отдавать себе отчет в том, что ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами, ресурсы для того, чтобы обеспечить свое превосходство. У нас нет шансов, нет шансов им уступить ни в чем. Хочу, чтобы это было понятно для всех", - сказал Путин.

Президент напомнил народную мудрость: "Самое плохое - это, что делать, чего нельзя допустить? Это догонять и просить. А если нам снова не придется догонять, то тогда и просить не нужно будет".

"Я вот хочу нацелить вас на эту работу, не на рутинную, хотя рутины много у всех, во всех сферах, в том числе и в Вооруженных силах", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что рутина не должна застилать глаза, как и успехи последних лет не должны останавливать в движении вперед.

"Я хочу поблагодарить вас за службу, прошедший год был сложным, тяжелым. Вооруженные силы, вся вооруженная составляющая государства, все, что с этим связано, показали свою мобилизационную готовность и не просто жизнеспособность, а возможность к развитию в любых условиях обстановки. Вам это удалось. Надеюсь на такую же позитивную работу и в будущем году", - сказал он.

В своем заключительном слове президент похвалил и военных медиков, которые приняли активное участие в борьбе с коронавирусом. "Чувство гордости возникает за них, и организация хорошая, и методики хорошие, протоколы правильные, подчас даже поэффективнее, чем в гражданской сфере", - сказал глава государства.

Он отметил, что не было допущено сбоев и вспышек заболеваемости в оборонно-промышленном комплексе, ни в рядах Вооруженных сил, а задачи по подготовке войск по выпуску необходимой техники были выполнены.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ОБОРОНА, КОНКУРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]