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ТЭК 21.12.2020 20:10

Власти Белоруссии намерены в 2021г оценить перспективы строительства второй АЭС в стране

Оценку перспектив строительства второй АЭС в Белоруссии планируется провести в течение 2021 года, сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич на пресс-конференции в Минске в понедельник.

"Мы планируем всю эту работу провести не позднее, чем за 2021 год, в течение 2021 года", - сказал он.

Он отметил, что соответствующие органы госуправления сейчас ведут изыскательскую работу, чтобы подготовить соответствующие материалы и обоснования.

Белоруссия завершает строительство первой в стране АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АЭС, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]