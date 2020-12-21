Власти Белоруссии намерены в 2021г оценить перспективы строительства второй АЭС в стране

Оценку перспектив строительства второй АЭС в Белоруссии планируется провести в течение 2021 года, сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич на пресс-конференции в Минске в понедельник.

"Мы планируем всю эту работу провести не позднее, чем за 2021 год, в течение 2021 года", - сказал он.

Он отметил, что соответствующие органы госуправления сейчас ведут изыскательскую работу, чтобы подготовить соответствующие материалы и обоснования.

Белоруссия завершает строительство первой в стране АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.