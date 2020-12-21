Российская делегация в Азербайджане намерена обсудить клинические испытания новой комбинации "Спутника V" и препарата компании AstraZeneca, а также возможность производства российской вакцины на территории этой страны, сообщил председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик.
"В первую очередь это, естественно, клинические исследования новой комбинации, а также возможность использования профильных фармацевтических мощностей республики Азербайджан для производства вакцины "Спутник" - об этом мы будем также, естественно, разговаривать", - сказал Репик в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.
По его словам, в настоящее время российская делегация вылетает в Азербайджан.
Как сообщалось, в понедельник был подписан меморандума между центром им.Гамалеи, компанией AstraZeneca, РФПИ и "Р-Фарм" о комбинированном использовании вакцин "Спутник V" и компании AstraZeneca.
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