Российская делегация в Азербайджане намерена обсудить клинические испытания новой комбинации "Спутника V" и препарата компании AstraZeneca, а также возможность производства российской вакцины на территории этой страны, сообщил председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик.

"В первую очередь это, естественно, клинические исследования новой комбинации, а также возможность использования профильных фармацевтических мощностей республики Азербайджан для производства вакцины "Спутник" - об этом мы будем также, естественно, разговаривать", - сказал Репик в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

По его словам, в настоящее время российская делегация вылетает в Азербайджан.

Как сообщалось, в понедельник был подписан меморандума между центром им.Гамалеи, компанией AstraZeneca, РФПИ и "Р-Фарм" о комбинированном использовании вакцин "Спутник V" и компании AstraZeneca.