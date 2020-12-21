Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0717 RUR   0.0229 GBR   2.2722 TRY   0.2213

Цена на нефть

18.12 $/bbl   WTI 49.10 0.74 Brent 52.26 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 21.12.2020 16:13

Переговоры о клинических испытаниях комбинации вакцин "Спутник V" и компании AstraZeneca пройдут в Азербайджане - глава "Р-Фарм"

Российская делегация в Азербайджане намерена обсудить клинические испытания новой комбинации "Спутника V" и препарата компании AstraZeneca, а также возможность производства российской вакцины на территории этой страны, сообщил председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик.

"В первую очередь это, естественно, клинические исследования новой комбинации, а также возможность использования профильных фармацевтических мощностей республики Азербайджан для производства вакцины "Спутник" - об этом мы будем также, естественно, разговаривать", - сказал Репик в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

По его словам, в настоящее время российская делегация вылетает в Азербайджан.

Как сообщалось, в понедельник был подписан меморандума между центром им.Гамалеи, компанией AstraZeneca, РФПИ и "Р-Фарм" о комбинированном использовании вакцин "Спутник V" и компании AstraZeneca.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНА, ПЕРЕГОВОРЫ, АЗЕРБАЙДЖАН


Похожие новости


Цену на российскую вакцину "Спутник V" объявят в течение недели Путин сообщит, если решит сделать прививку от коронавируса - Песков Азербайджан может приобрести вакцину против COVID-19 в России после ее утверждения ВОЗ До конца года за рубежом планируется произвести 200 млн доз вакцины Sputnik V Путин анонсирует появление в России в сентябре еще одной вакцины от коронавируса Президент Мексики заявил о готовности вакцинироваться российской вакциной от COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]