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Дальнее зарубежье 21.12.2020 21:30

В ряде районов Египта ввели ЧС из-за вспышек птичьего гриппа

В ряде сельских районов Египта объявили о введении режима ЧС из-за вспышек птичьего гриппа, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Птичий грипп обнаружили на двух фермах, расположенных в Дахле на юго-востоке страны. Всех зараженных птиц уничтожили. Медики проверили состояние здоровья сотрудников фермы.

Для жителей сельских районов Египта разведение птиц является одной из важных статей дохода. В основном выращивают кур и голубей, отмечает агентство.

Крупная вспышка птичьего гриппа произошла в Египте в 2006 году, что привело к прекращению всего экспорта домашней птицы. Лишь ранее в этом году Всемирная организация по охране здоровья животных объявила, что в Египте больше нет случая этой инфекции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕГИПЕТ, ГРИПП, ВСПЫШКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]