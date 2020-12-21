В ряде районов Египта ввели ЧС из-за вспышек птичьего гриппа

В ряде сельских районов Египта объявили о введении режима ЧС из-за вспышек птичьего гриппа, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Птичий грипп обнаружили на двух фермах, расположенных в Дахле на юго-востоке страны. Всех зараженных птиц уничтожили. Медики проверили состояние здоровья сотрудников фермы.

Для жителей сельских районов Египта разведение птиц является одной из важных статей дохода. В основном выращивают кур и голубей, отмечает агентство.

Крупная вспышка птичьего гриппа произошла в Египте в 2006 году, что привело к прекращению всего экспорта домашней птицы. Лишь ранее в этом году Всемирная организация по охране здоровья животных объявила, что в Египте больше нет случая этой инфекции.