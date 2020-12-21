Китай в ответ на обвинения Трампа в хакерстве призывает не политизировать интернет-безопасность

Пекин в ответ на слова президента США Дональда Трампа о возможной ответственности Китая за недавнюю кибератаку на американские федеральные ведомства выступил против политизации вопроса интернет-безопасности, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай решительно против политизации вопроса интернет-безопасности и обливания грязью, это не только не помогает решить проблему хакерских атак, но и может подорвать взаимное доверие стран и повлиять на их сотрудничество в этой сфере", - сказал Ван Вэньбинь.

Он добавил, что в вопросе хакерских атак США сами "печально известны".

"Китай - решительный защитник интернет-безопасности, а также одна из стран, сильнее всех пострадавших от действий хакеров. Китай всегда резко выступает против и критикует любые кибератаки и преступления в сети", - сказал представитель МИД КНР.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы министерства финансов США, министерства внутренней безопасности и Национального управления телекоммуникаций и информации (NTIA) минторга США.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за атакой, вероятнее всего, стоит Россия. Трамп, в свою очередь, предположил, что не Россия, а Китай.