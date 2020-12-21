Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0717 RUR   0.0229 GBR   2.2722 TRY   0.2213

Цена на нефть

18.12 $/bbl   WTI 49.10 0.74 Brent 52.26 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.12.2020 21:55

Китай в ответ на обвинения Трампа в хакерстве призывает не политизировать интернет-безопасность

Пекин в ответ на слова президента США Дональда Трампа о возможной ответственности Китая за недавнюю кибератаку на американские федеральные ведомства выступил против политизации вопроса интернет-безопасности, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай решительно против политизации вопроса интернет-безопасности и обливания грязью, это не только не помогает решить проблему хакерских атак, но и может подорвать взаимное доверие стран и повлиять на их сотрудничество в этой сфере", - сказал Ван Вэньбинь.

Он добавил, что в вопросе хакерских атак США сами "печально известны".

"Китай - решительный защитник интернет-безопасности, а также одна из стран, сильнее всех пострадавших от действий хакеров. Китай всегда резко выступает против и критикует любые кибератаки и преступления в сети", - сказал представитель МИД КНР.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы министерства финансов США, министерства внутренней безопасности и Национального управления телекоммуникаций и информации (NTIA) минторга США.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за атакой, вероятнее всего, стоит Россия. Трамп, в свою очередь, предположил, что не Россия, а Китай.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, США, ТРАМП, ХАКЕРЫ


Похожие новости


Санкции против российских и китайских компаний введены за поддержку ракетной программы Ирана - Помпео Введенные в 2018 году США пошлины на китайские товары на сумму в $250 млрд не отвечают нормам международного права - ВТО США отзывают визы у 1 тыс. китайских студентов и аспирантов - госдеп Трамп считает, что предотвратил превращение КНР в ведущую военную державу мира Трамп намерен покончить с зависимостью американской экономики от китайской США намерены помешать торговле вооружениями между Китаем и Ираном - Помпео

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]