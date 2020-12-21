Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили ход выполнения договоренностей по Карабаху

Главы МИД Азербайджана и РФ Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели в понедельник телефонный разговор.

«В ходе телефонного разговора в понедельник министры обсудили реализацию трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 10 ноября, а также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки», - сообщает МИД Азербайджана.

Кроме этого, главы МИД обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Ахмедов