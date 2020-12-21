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Внешняя политика 21.12.2020 16:25

Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили ход выполнения договоренностей по Карабаху

Главы МИД Азербайджана и РФ Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели в понедельник телефонный разговор.

«В ходе телефонного разговора в понедельник министры обсудили реализацию трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 10 ноября, а также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки», - сообщает МИД Азербайджана.

Кроме этого, главы МИД обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЛАВРОВ, БАЙРАМОВ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]