Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0717 RUR   0.0229 GBR   2.2722 TRY   0.2213

Цена на нефть

18.12 $/bbl   WTI 49.10 0.74 Brent 52.26 0.76

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 21.12.2020 16:50

Новак: надеемся, что в случае существенных колебаний спроса на нефть, США будут участвовать в ограничениях ОПЕК+

Россия видит, что энергетическая политика новой администрации США прямо противоположна политике, которая была в течение последних 4 лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе экспертной встречи на тему: "Энергетический переход и постковидный мир", организованной в рамках совместного проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса".

Он отметил, что новая администрация более нацелена на климатическую повестку, "но надо посмотреть, какие решения будут приниматься".

Касаясь возможного сотрудничества по ограничению нефтедобычи, как это произошло в рамках ОПЕК+ и G20 в апреле текущего года, Новак отметил, что если колебания спроса на нефть будут незначительными, то необходимости в сотрудничестве нет, но в противоположном случае сотрудничество будет приносить пользу всем, выразив надежду, что США при новой администрации примут участие в таких ограничениях.

"Надеемся, что политика США не повлияет на те совместные координирующие решения, которые призваны играть позитивную роль для мировой экономики", - сказал вице-премьер РФ.

Новак также отметил, что процесс снижения нефтедобычи в рамках ОПЕК+ "не бесконечный", после восстановления рынка страны больше будут обмениваться информацией о состоянии рынка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]