Новак: надеемся, что в случае существенных колебаний спроса на нефть, США будут участвовать в ограничениях ОПЕК+

Россия видит, что энергетическая политика новой администрации США прямо противоположна политике, которая была в течение последних 4 лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе экспертной встречи на тему: "Энергетический переход и постковидный мир", организованной в рамках совместного проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса".
Он отметил, что новая администрация более нацелена на климатическую повестку, "но надо посмотреть, какие решения будут приниматься".
Касаясь возможного сотрудничества по ограничению нефтедобычи, как это произошло в рамках ОПЕК+ и G20 в апреле текущего года, Новак отметил, что если колебания спроса на нефть будут незначительными, то необходимости в сотрудничестве нет, но в противоположном случае сотрудничество будет приносить пользу всем, выразив надежду, что США при новой администрации примут участие в таких ограничениях.
"Надеемся, что политика США не повлияет на те совместные координирующие решения, которые призваны играть позитивную роль для мировой экономики", - сказал вице-премьер РФ.
Новак также отметил, что процесс снижения нефтедобычи в рамках ОПЕК+ "не бесконечный", после восстановления рынка страны больше будут обмениваться информацией о состоянии рынка.
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