Власти Азербайджана рассчитывают в 2021г на дивиденды от крупнейшего банка страны в размере $70,6 млн

Дивиденды государственных предприятий и организаций в госбюджет Азербайджана в 2021 году прогнозируются на уровне 168,1 млн манатов.
Согласно бюджетным данным, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", это на 165,3 млн манатов больше прогноза на 2020 год.
«Рост связан с дивидендами от Международного банка Азербайджана в размере 120 млн манатов ($70,6 млн по текущему курсу) и перечислениями в размере 46 млн манатов от крупных государственных предприятий», - указывается в материалах.
В 2020 году в госбюджете Азербайджана дивидендные поступления от "Azer-Turk Bank" предусмотрены в размере 1,5 млн манатов (спад на 26,6%), небанковской кредитной организации "Аграркредит" - 180 тыс. манатов (рост на 5,9%), ОАО "Азерлотерея" – 1 млн манатов (спад на 41,2%). В 2020 году также предусмотрены выплаты дивидендов в госбюджет со стороны ООО "Центр экспертизы продовольственных товаров" в размере 100 тыс. манатов.
Как сообщалось ранее, акционеры ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА) на общем собрании 15 сентября 2020 года утвердили о направлении 150 млн манатов ($88,2 млн по текущему курсу) на выплату дивидендов за 2019 год. Объем дивидендов соответствует показателю за 2018 год. Дивиденды за 2019 год выплачены из расчета 0,0326 манат за ценную бумагу.
В настоящее время доля министерства финансов в капитале МБА составляет 95,59% (на конец 2019 года – 91,4%). Доля ЗАО "Аграркредит" в капитале МБА равна 0,14%, Госслужбы по имущественным вопросам - 3,93%, прочих акционеров – 0,34%.
Таким образом, суммарная доля государства в капитале МБА равна 99,66%.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана.
А.Мамедов
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