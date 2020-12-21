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Дальнее зарубежье 21.12.2020 17:03

У Макрона в день рождения все еще есть симптомы коронавируса

У президента Франции Эммануэля Макрона все еще есть симптомы коронавируса, но в целом состояние его здоровья стабильное, передает телеканал BFMTV со ссылкой на представителя французского правительства Габриэля Атталя.

Макрон продолжает работать из своей резиденции Лантерн. В частности он участвовал в совете министров по видеоконференции.

В понедельник у президента Франции - день рождения. Ему исполнилось 43 года.

В четверг стало известно, что Макрон заразился коронавирусом. В пятницу он записал видеообращение к согражданам, в котором сообщил, что в целом чувствует себя неплохо и продолжает работать, правда - менее интенсивно, чем обычно. На самоизоляции французский президент будет находится семь дней.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]