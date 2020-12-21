У Макрона в день рождения все еще есть симптомы коронавируса

У президента Франции Эммануэля Макрона все еще есть симптомы коронавируса, но в целом состояние его здоровья стабильное, передает телеканал BFMTV со ссылкой на представителя французского правительства Габриэля Атталя.

Макрон продолжает работать из своей резиденции Лантерн. В частности он участвовал в совете министров по видеоконференции.

В понедельник у президента Франции - день рождения. Ему исполнилось 43 года.

В четверг стало известно, что Макрон заразился коронавирусом. В пятницу он записал видеообращение к согражданам, в котором сообщил, что в целом чувствует себя неплохо и продолжает работать, правда - менее интенсивно, чем обычно. На самоизоляции французский президент будет находится семь дней.