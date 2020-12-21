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Всех возвращающихся на родину израильтян отправят на карантин в отели

Все израильтяне, возвращающиеся на родину из-за рубежа, со среды будут обязаны провести две недели на карантине в отеле, сообщает The Times of Israel.

Кроме того, въезд иностранцам в Израиль будет на время запрещен. Правительство приняло такие решения из-за ситуации в Великобритании, где выявили потенциально опасную мутацию COVID-19.

Ранее сообщалось, что Израиль запретил въезд всем неизраильтянам, летящим из Великобритании, Дании и ЮАР. Израильтяне, прибывающие из Великобритании, должны будут изолироваться в специально отведенном отеле в течение двух недель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, ВЪЕЗД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]