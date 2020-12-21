Всех возвращающихся на родину израильтян отправят на карантин в отели

Все израильтяне, возвращающиеся на родину из-за рубежа, со среды будут обязаны провести две недели на карантине в отеле, сообщает The Times of Israel.

Кроме того, въезд иностранцам в Израиль будет на время запрещен. Правительство приняло такие решения из-за ситуации в Великобритании, где выявили потенциально опасную мутацию COVID-19.

Ранее сообщалось, что Израиль запретил въезд всем неизраильтянам, летящим из Великобритании, Дании и ЮАР. Израильтяне, прибывающие из Великобритании, должны будут изолироваться в специально отведенном отеле в течение двух недель.