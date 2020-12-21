Швейцария ввела запрет на въезд иностранцев из Великобритании и ЮАР

Власти Швейцарии в понедельник ввели запрет на въезд иностранцев из Великобритании и ЮАР из-за ситуации с распространением нового штамма коронавируса COVID-19 в этих странах.
"Ввиду обнаружения нового, более заразного вида коронавируса в Великобритании и ЮАР, Федеральный совет решил принять меры для предотвращения дальнейшего распространения нового штамма вируса", - говорится в заявлении правительства.
В частности, для людей, которые прибыли из этих двух стран начиная с 14 декабря, вводится обязательный карантин на 10 дней.
Кроме того, в ночь на понедельник прекращены все авиарейсы между Швейцарией и этими двумя странами.
"Пока случаев нового штамма не выявлено в Швейцарии", - отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что европейские страны, равно как и ряд государств в других частях света остановили транспортное и авиасообщение с Великобританией, где объявили о новом штамме коронавируса, из опасения занести новую разновидность COVID-19.
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