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Швейцария ввела запрет на въезд иностранцев из Великобритании и ЮАР

Власти Швейцарии в понедельник ввели запрет на въезд иностранцев из Великобритании и ЮАР из-за ситуации с распространением нового штамма коронавируса COVID-19 в этих странах.

"Ввиду обнаружения нового, более заразного вида коронавируса в Великобритании и ЮАР, Федеральный совет решил принять меры для предотвращения дальнейшего распространения нового штамма вируса", - говорится в заявлении правительства.

В частности, для людей, которые прибыли из этих двух стран начиная с 14 декабря, вводится обязательный карантин на 10 дней.

Кроме того, в ночь на понедельник прекращены все авиарейсы между Швейцарией и этими двумя странами.

"Пока случаев нового штамма не выявлено в Швейцарии", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что европейские страны, равно как и ряд государств в других частях света остановили транспортное и авиасообщение с Великобританией, где объявили о новом штамме коронавируса, из опасения занести новую разновидность COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, БРИТАНИЯ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]