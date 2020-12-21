Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 205,5 тыс. человек, суточный прирост снижается

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 505 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 205,593 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 961 случае заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 43 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 253.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 142,807 тыс. человек (+3 028 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 58 тыс. 533 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9 383 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 73,137 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде